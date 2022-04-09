SMA hastası Lina’nın ailesi yardım bekliyor

6.5 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan 8 aylık Eliz Lina, gen tedavisine ulaşabilmek için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Dünyaya geldiğinde beslenme problemi yaşayan ve 3.5 aylıkken bronşit geçiren Lina'ya ilk başta 'gevşek bebek' ve 'tembel bebek sendromu' teşhisleri kondu. Polat ailesi, kızlarına SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulmasının ardından gen tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacına ulaşabilmek için kampanya başlattı. Tedavi için 28 milyon liraya ihtiyaç duyulurken, sadece yüzde 2'si toplanabildi.

TEDAVİDE İKİ AY GEÇ KALINDI

Eliz Lina'nın babası Oktay Polat, "Kızımız 3.5 aylıkken bronşit geçirdi. Ardından hareketlerinde yavaşlama olduğunu gördük. Doktora sorduğumuzda, bronşit hastalığından çıktığı için 'yorgun bebek' dedi. Ama dördüncü ayında hareketleri daha da zayıfladı. Bu süreçte birkaç doktorla daha görüştük. 'Gevşek bebek sendromu, tembel bebek' dediler ama hareketleri tamamen kısıtlanınca 6.5 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. Eliz 1.5 aydır SMA Tip 1 ile savaşıyor. İki ay geç kalındı. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

■ NİDA ALADAĞ