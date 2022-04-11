Günlük burç yorumları - 11 Nisan Pazartesi

KOÇ: Bugün partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak, zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir açıdan bakıyorsunuz. İstediğiniz gibi olmayınca canınız sıkılıyor.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Nisan Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Bugün partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak, zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir açıdan bakıyorsunuz. İstediğiniz gibi olmayınca canınız sıkılıyor.
BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevreniz kalabalık olabilir.
İKİZLER: Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.
YENGEÇ: Bazı iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için, bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmadığınız bir dönem.
ASLAN: Yapacağınız tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı yaklaşıyor ve anlaşılmıyorsunuz.
BAŞAK: İlışkılerınızde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı değişime neden olabiliyor.
TERAZİ: Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddiyatla ilgili fırsatlar gündemde. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
AKREP: Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
YAY: Özellıkle sınırsız özgürlük duygusunun size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, ön yargısız yaklaşım tarzınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.
OĞLAK: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Kişisel çabalarınız ve ilişkileriniz çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.
KOVA: İş çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.
BALIK: Çevrenıze farklı davranıyorsunuz. Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. İhmal ettiğiniz dostlarınız haber bekliyor.