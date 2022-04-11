İzmir hava durumu! Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 11 Nisan Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinde Osmaniye ile Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı