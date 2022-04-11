MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sonuç öğrenme ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM sınavın açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınavına dair tüm detaylar...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. 165 dakika süren sınav ardından ÖSYM, MSÜ soruları ve cevap anahtarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercihlerinin ne zaman alınacağı henüz belli değil. Kılavuz yayınlandığında haberimizden bulabilirsiniz.