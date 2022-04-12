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Ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil ne kadar sürüyor? MEB ara tatil tarihi...

Milyonlarca öğrenci 11 Nisan tarihinde ara tatile başladı. Tatil ve dinlenme molasında olan öğrenciler tatil ne kadar süreceğini araştırıyor. Ara tatil ne zaman bitiyor? aramaları yoğunluk kazandı. MEB ara tatil tarihini süresini paylaştı İşte detaylar...

12.04.2022, 10:05

Ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil ne kadar sürüyor? MEB ara tatil tarihi...

Ara tatil ne kadar sürecek? Ara tatil 15 gün mü? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci dün (11 Nisan) ara tatile başladı. Tatil döneminin ne kadar süreceği de merak konusu oldu. İşte MEB ara tatil tarihi...

ARA TATİL KAÇ GÜN?
Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Ara tatil 17 Nisan 2022 Pazar günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 Eğitim yılının Nisan ara tatili ardından okullar 18 Nisan 2022 Pazartesi günü açılacak.

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