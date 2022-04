Haberler Yaşam Erdoğan'dan Mehmetçikle iftar paylaşımı

Erdoğan'dan Mehmetçikle iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.