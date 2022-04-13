Günlük burç yorumları - 13 Nisan Çarşamba

KOÇ: MADDESEL konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir yapılanma içindesiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Nisan Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: MADDESEL konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir yapılanma içindesiniz.
BOĞA: İNATÇI yapınız daha da belirginleşecek. Fikirlerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman, kısır bir döngü içinde oluyor.
İKİZLER: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Açık fikirli ve yapıcı olanları tercih ediyorsunuz.
YENGEÇ: BAŞLATTIĞINIZ çalışmalardan olumlu sonuçlar alacaksınız. Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Değişen fikirleriniz yüzünden, konumunuzda zorlanabiliyorsunuz.
ASLAN: İÇSEL sıkıntılarınız var ve annenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor.
Ondan beklediğiniz maddesel desteğe istediğiniz yanıtı alabileceksiniz. Güven duygusuna da ihtiyacınız var.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin, sizinle aynı fikirde olmasına dikkat ediyorsunuz. Bugün geleneksel yönlerinizi aşarak, yeniliklere açık olacaksınız. Bir çok işinizi istediğiniz yöne çekebileceksiniz.
TERAZİ: SOSYAL ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, arkadaşlarınızın tenkitine maruz kalabilirsiniz.
AKREP: İÇSEL dengenizi mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor.
Manevi duygularınızı ön plana çıkaracak davranışlar sergileyeceksiniz. Olaylara farklı bir bakış açısı getireceksiniz.
YAY: ÇEVRENİZE ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Bugün kişisel başarılarınızın alkış getirmesi olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Kalıcı düşünceler içinde olmaya devam edin.
OĞLAK: YAPACAĞINIZ işlerin detaylarını düşünmeli ve kendinizi içine atmamalısınız. Araştırma yaptığınız zaman bir çok olayın iç yüzünün daha kolay görebilecek, arkadaşlarınızla organizasyonlara gireceksiniz.
KOVA: AİLENİZLE paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Özellikle genç aile bireylerinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.
BALIK: FİNANS konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Ayrıca, günlük çalışmalarınıza belli bir düzen getirmek isteyeceksiniz.