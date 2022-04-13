Yangın filosunda 20 uçak ve 55 helikopter yer alacak

TÜRKİYE, geçtiğimiz yıl Ege ve Akdeniz'de 139 bin 500 hektar ormanlık alanı yok eden yangınlarla mücadele için dev bir filo oluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 3 olan uçak sayısı 20'ye, 19 olan helikopter sayısı ise 55'e çıkarılıyor. 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için başlayan ihale süreci tamamlanmak üzere. Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü de bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 8 İHA kullanacak.

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