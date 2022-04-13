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Yangın filosunda 20 uçak ve 55 helikopter yer alacak
13.4.2022
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TÜRKİYE, geçtiğimiz yıl Ege ve Akdeniz'de 139 bin 500 hektar ormanlık alanı yok eden yangınlarla mücadele için dev bir filo oluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 3 olan uçak sayısı 20'ye, 19 olan helikopter sayısı ise 55'e çıkarılıyor. 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için başlayan ihale süreci tamamlanmak üzere. Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü de bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 8 İHA kullanacak.