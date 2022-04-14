Erdoğan’dan Yüksekova’ya iftar sürprizi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret ederek iftarını burada yaptı. Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Erdoğan, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.

Ziyarette Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde "Cumhurbaşkanı" yazan şapka takması dikkati çekti. İftar sonrası faaliyetlere ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi.

Başkan Erdoğan, iftar sonrası ziyaret ettiği pastanede sohbet ettiği vatandaşlara hatıra fotoğrafı çektirdi.