Hava sıcaklıkları 2-4 derece artıyor! İzmir’de hava nasıl olacak? 14 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu
EGE
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçaı zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık