Koronasız günler

İki buçuk yıldır dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca insanın ölümüne neden olan korona, ömrünü tamamlamaya doğru ilerliyor. Umarım bir daha hiç uyanmaz. Tabi bundan sonrası önemli. Fısıltı gazetesi ve sansasyonu sevenler grubu birçok teori üretiyor. Pandemi nedeniyle düzenli aşılarını olanlarda, işitme kaybı, kalp damar sorunları, nefes darlığı, ciğerlerde ödem ve hasarlar, görme kaybı gibi yığınla söylenti oluşuyor. Sizlere şu kadarını söyleyeyim. Otuz yıldan fazla sağlık camiasının basın ayağını takip ediyorum. Hemen hemen tüm branşlarda yüzlerce üst düzey hekimle sürekli temas halindeyim. Bilgi ve becerileri son derece uzman doktorlarla görüş alış verişinde bulunuyorum. Bu konular hakkında da bilgi toplamaya, bilmediğimi de birinci ağızdan öğrenmeye çalışıyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Hiç bir uzman hekimden yukarıda saydıklarımızın aslı astarı yok. Dahası bilimsel bir verisi de yok. Halkımız şunu iyi bilmeli. Dünyanın en bilgili ve becerikli hekimleri Türkiye'de. Aşıyı da Türkler bulmadı mı?

SONA DOĞRU YAKLAŞIYOR

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin hizmete açılmasıyla İzmir'in sağlık üssü olacağını düşünülen hastanenin 2022 yılı Mayıs ayında bir aksilik olmazsa hizmete açılacağı biliniyor. Bunun için çalışmalar hızlandırıldı. Hastanenin açılması ile birlikte özellikle sağlık turizminde İzmir'in ciddi bir pay sahibi olacağı düşünülüyor. Yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar 638 milyonu bulacak olan, 2 bin 60 yataklı hastanenin bölgemize katacağı değer tartışmasız. Sağlık turizmi katkısı ise özel hastanelerin Avrupa'ya çoktan açılmış olması ve birçok ülkeden çeşitli branşlarda hastaya hizmet vermesi ise ayrı bir kazanç. İzmir'in önemli bir eksiğine değinemeden edemeyeceğim. Yıllardır sağlık kuruluşu yetkilileri ile bölgemizde mutlaka her yıl sağlık zirvesi adı altında organizasyonların yapılması gerektiğinin altını çiziyorum.

SAĞLIK ZİRVESİ YAPILMALI

Bölgemizde yapılacak sağlık zirvesi ile batıya açılan kapı İzmir esnafına da ciddi anlamda kazanç sağlayacak. Bu konuda Antalya örnek şehir. Antalya'da dönem dönem sağlık zirveleri yapılıyor. Hastanelerin yanı sıra konaklama ve diğer şehir esnafı da bundan payını fazlası ile alıyor. Maalesef İzmir bu konuda çok geride kaldı. Yıllardır bir türlü sağlık zirvesi yapamadık. Yöneticilerimizin bu konuda ciddi düşünmeleri gerekmekte diye düşünüyorum. Yapılacak sağlık zirvesine İzmir'deki özel hastaneler hazır ve Avrupa'ya yıllardır hizmet veriyorlar. Yine İzmir Çiğli bölgesindeki özel bir hastanemiz özel uçaklarla iki yıldır hasta getiriyor. Tedavileri sonrası tekrar özel uçakla da ülkelerine gönderiyor. Bunun gibi örnekler çok var.