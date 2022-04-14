Neştersiz kalp tamiri

KALP kapağındaki kaçak nedeniyle kalp yetmezliği yaşayan ve bu nedenle kalp fonksiyonları ameliyat olamayacak derecede bozulan 69 yaşındaki Zafer Engürlü'nün kalp kapağı, vücuduna neşter değmeden tamir edildi. Kasığından girilen Zafer Engürlü'nün kalp kapak uçlarındaki kaçak, mitraclip adı verilen yöntemle mandallandı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Akar Yılmaz, "Yöntem, bu hastalarda hayat kurtarıcı olmaktadır. Hastamızın mitraclip yöntemi ile tedavi edildikten sonra kapak kaçağı tamamen kayboldu" dedi. Engürlü ise nefes darlığı şikayetinin ortadan kalktığını, önceleri düz yatarken zorlandığını; ancak bu şikayetinin de yok olduğunu ifade etti.

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