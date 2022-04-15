Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası Dünya’yı vuracak mı? Ne zaman olacak?

NASA'dan gelen Güneş fırtınası açıklaması sonrası araştırmalar yoğunlaştı. Fırtına ile birlikte özellik elektronik aletlerde arızalar yaşanacağı belirtiliyor. Peki Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınası saati belli mi? Dünya'yı etkileyecek mi? İşte 2022 Güneş fırtınasına dair detaylar...

GÜNEŞ FIRTINASI 2022 NEDİR?

Dünya'ya gelen zararlı ışınlar her ne kadar manyetosferde korunuyor olsa da bazı durumlarda bu koruma yeterli olmuyor. Güney yüzeyinde meydana gelen patlamalar Dünya'yı sıklıkla etkiliyor. Bugün ise bu patlamalarla ilgili kritik bir uyarı geldi. 11 Nisan'da güneş lekeleri adı verilen bir patlama yaşandı.

Bu patlama Dünya'yı daha derinden etkileyecek gibi görünüyor. Bugün itibarıyla Dünya'da etkilerinin görülmesi beklenen bu patlamanın çeşitli etkileri olacak. Uzmanlar, patlama nedeniyle uydu sistemleri ev elektrik şebekelerinin etkileneceğini, kesinti ve dalgalanmaların yaşanacağını söyledi.

Alınan bilgilere göre söz konusu patlama, Dünya'ya doğru bir külte akımına neden oldu. Dünya'yı etkileyecek parçacıkların adı ise CME. CME'ler, Dünya'yı çevreleyen manyetik bir alana çarpması ile birlikte Kuzey ve Güney Kutuplarından yayılarak atmosferdeki gazla etkileşime giriyor.

Bu durum aslında Kuzey ve Güney ışıkları olarak bildiğimiz büyüleyici görüntülere de sebep oluyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN?

Ayrıca 40 derece enleminde bulunan noktalarda kısa ölçekli kutup ışığı görülebilir. Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunuyor. Ancak Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu nedenle kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği ifade edildi.