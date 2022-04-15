Günlük burç yorumları - 15 Nisan Cuma

KOÇ: Huzursuz bir tutum sergileyerek, hakkınızda ki fikirleri öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceği için seçicisiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Nisan Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Huzursuz bir tutum sergileyerek, hakkınızda ki fikirleri öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceği için seçicisiniz.
BOĞA: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı ve özel yönleri dikkatinizi çekecektir.
İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi.
İKİZLER: İlişkilerinizde güçlü bir performans çiziyorsunuz. Karşı tarafın dürüst yaklaşımlarından emin olabilirsiniz. Heyecanlarınızı enerjinizle birleştireceğiniz bir gün. Risklerden uzak kalmalısınız.
YENGEÇ: İlginç fikirlerinizle çevrenizi şaşırtabilirsiniz.Bugün kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz.
ASLAN: Her şeye meraklı bir yaklaşım içindesiniz. İlişkilerinizde gücünüzü farklı bir şekilde karşı tarafa yansıtabilirsiniz.
Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.
BAŞAK: Aktivitelerinizde enerjik yapınızı kullanabileceğiniz alanları belirlemeli, idealleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz.
Sizi destekleyen dostlarınız sayesinde yaratıcılığınız güncellik kazanacak.
TERAZİ: Mesleki konularda başarılı araştırmalar yapacağınız bir gün. Maddi konularla ilgili istediğiniz bolluğu kavuşmak için, çalışmalara yeni bir yön vererek hırslarınızı ilişkilerinizle birleştirebilirsiniz.
AKREP: Ani gelişen olaylara karşı savunmanızı hazırlamanız güzel. Fakat, konuşmalarınız çoğu kez ikna edici olmayabilir. Yeni tanışacağınız kişilerin ilginç fikirlerinden etkilenebilirsiniz.
YAY: Yaşantınıza katkısı olacak fırsatı kaçırmadığınız kesin. Eğlenceli ortamlarda bulunacak ve yeni aşkların zeminini oluşturacaksınız. Duysal yönlerinize uygun kişilerle tanışma imkanı bulacaksınız.
OĞLAK: Sınırlarınızla çevreniz arasında çizgileri olan birisiniz. Tutucu davranışlarınız, arkadaşlarınızın tepkiselliğine hedef olmanıza neden olacaktır. Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz.
KOVA: Maddi konularda çekimser davranacak ve paranızın değerini bileceksiniz. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde hareket edeceğiniz ortamlarda, arzularınızı gemlemek zorunda kalmak, canınızı sıkmamalı.
BALIK: Yakın dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi mutlu ediyor. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde, beklediğinizi ilgiyi çevrenize hissettirmek için daha ne bekliyorsunuz.