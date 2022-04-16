MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılanların merakla beklediği sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçları öğrenen adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. ÖSYM MSÜ tercih tarihini açıkladı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte MSÜ tercih dönemine ilişkin detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacak.

Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

2022 MSÜ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilir.

Sınava giren adaylara sonuçlar belge şeklinde gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde kabul edilmektedir.