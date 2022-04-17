  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

Haftanın son gününde aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında burcunuzu neler bekliyor? 17 Nisan Pazar günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 17 Nisan Pazar günlük burç yorumları...

17.04.2022, 08:35 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 08:35

KOÇ: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız.
Bugünlerde nedense, aklınızda sürekli kendinizi aşma içgüdüsü yatıyor.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

BOĞA: AY düşüncelerinize yoğunluk kazandırıyor. Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

İKİZLER: KOMBİNASYON burcunuz Koç'ta ilerleyen Güneş, yaşamınızı daha da kurallı bir hale getiriyor. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün. Dostlarınızın güçlü desteğini hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

YENGEÇ: AİLEDE bazı dengeler yeniden gündem kazanacak. Sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda başarılısınız.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

BAŞAK: DUYGUSAL ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak.
Aklınıza koyduğunuz her neyse oldukça başarılısınız. Bugünlerde birçok kişi sizi taklit etmek isteyecektir.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

TERAZİ: ARKADAŞ çevrelerinizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

AKREP: AY karşıt burcunuzda ilerliyor. Bu durum, bazı iş sorunlarınızın yeniden kafanızı kurcalamanıza neden olacak. Duygularınızı, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

YAY: MADDESEL konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Kelimelerinizi kullanırken, dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

OĞLAK: KENDİNİZİ yanlış ifade edeceğiniz bir gün. Hırslarınızla ilgili değişimler söz konusu. Toplumda fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde bir çok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.

Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak bir çok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA