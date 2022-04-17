Günlük burç yorumları - 17 Nisan Pazar

KOÇ: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız.
Bugünlerde nedense, aklınızda sürekli kendinizi aşma içgüdüsü yatıyor.
Haftanın son gününde aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında burcunuzu neler bekliyor? 17 Nisan Pazar günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 17 Nisan Pazar günlük burç yorumları...
KOÇ: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız.
Bugünlerde nedense, aklınızda sürekli kendinizi aşma içgüdüsü yatıyor.
BOĞA: AY düşüncelerinize yoğunluk kazandırıyor. Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: KOMBİNASYON burcunuz Koç'ta ilerleyen Güneş, yaşamınızı daha da kurallı bir hale getiriyor. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün. Dostlarınızın güçlü desteğini hissedeceksiniz.
YENGEÇ: AİLEDE bazı dengeler yeniden gündem kazanacak. Sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda başarılısınız.
ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.
BAŞAK: DUYGUSAL ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak.
Aklınıza koyduğunuz her neyse oldukça başarılısınız. Bugünlerde birçok kişi sizi taklit etmek isteyecektir.
TERAZİ: ARKADAŞ çevrelerinizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.
AKREP: AY karşıt burcunuzda ilerliyor. Bu durum, bazı iş sorunlarınızın yeniden kafanızı kurcalamanıza neden olacak. Duygularınızı, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün.
YAY: MADDESEL konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Kelimelerinizi kullanırken, dikkatli olmalısınız.
OĞLAK: KENDİNİZİ yanlış ifade edeceğiniz bir gün. Hırslarınızla ilgili değişimler söz konusu. Toplumda fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.
KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde bir çok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.
BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak bir çok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.