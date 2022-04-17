MHK Başkanı Gündoğdu’dan istifa kararı!

A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bırakma kararı aldı.



TFF'de Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu da görevini bırakıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa kararı aldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

MHK, Süper Lig'de görevli hakem listesinde değişiklik yapmış, 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmamasına karar vermişti. MHK'nin kararı tartışmalara neden olmuştu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev yapabileceği duyurulmuştu.