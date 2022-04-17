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Haberler Yaşam Sanatçıların yanında yer almayı sürdüreceğiz

Sanatçıların yanında yer almayı sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda verdikleri iftarda sanatçılarla bir araya geldi.

17.4.2022

Sanatçıların yanında yer almayı sürdüreceğiz
ERDOĞAN, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında sanatçıları ağırladı. "Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" diyen Erdoğan, "Verdiğimiz desteklerle daima yanlarında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İNSAN, ortak paydası üzerinde şekillenerek kendi cevabını veriyor. Sanatçılarımız icra ettiği sanat dalının ötesinde işte böyle önemli bir sorumluluğu üstlenirler. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına, sanatçısına sahip çıkarak kendi sentezini oluşturarak, yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir. Müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle duayen sıfatını veren tüm sanatçılarımızı yad ediyoruz.
BİZ de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati işlerden biri sanatçılarımıza düşüyor. Biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da sizlerle birlikte başaracağız.

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