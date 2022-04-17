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Haberler Yaşam TSK’ya güç katacak NEFER bu yıl içinde teslim edilecek

TSK’ya güç katacak NEFER bu yıl içinde teslim edilecek

17.4.2022

TSK’ya güç katacak NEFER bu yıl içinde teslim edilecek
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, zırhlı muharebe araçlarına entegre edilen NEFER insansız kule sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Demir, "Zırhlı Muharebe Araçları'nı modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor, vuruş gücü etkinliğini artırıyoruz. Modernize ZMA'ya entegre ettiğimiz NEFER insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor. Modernize ZMA'ları sistem kalifikasyon testlerini tamamladıktan sonra, bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim etmeye başlayacağız" dedi.
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