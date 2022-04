Kavgaya katılmak için ikinci kattan atladı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda 16 yaşındaki genç, balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gördü. Babasının gitmesine izin vermediği M.E, 2'nci kattan park halindeki aracın üzerine atladı. Düşme sonucu yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay dün saat 15.00'te Telsiz mahallesi 84/2 sokakta meydana geldi. M.E, kavgaya katılmak için evden çıkmaya çalıştı. Babasının izin vermemesi üzerine balkona yönelen ve arkadaşlarının kavgasına katılmak için ikinci kattan 34 MR 0247 plakalı ticari aracın üstüne atlayan M.E. tedavi altına alındı.