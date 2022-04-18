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Haberler Yaşam Şarampole uçan kamyon bir aileye mezar oldu

Şarampole uçan kamyon bir aileye mezar oldu

18.4.2022

Şarampole uçan kamyon bir aileye mezar oldu

AĞRI'DA ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Erzurum- Ağrı kara yolunda M.U. yönetimindeki kamyon şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, sürücü, anne, baba ve 2 çocuğunu sıkıştıkları araçtan çıkardı. Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı haldeki sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Baba Bahattin (32), anne Leyla (32) ve çocukları Bargıran (5) ile Menesa Özkaya'nın (3), cenazeleri için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

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