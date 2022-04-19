Günlük burç yorumları - 19 Nisan Salı

KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı bir gün. Bir çok işi sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.
Haftanın yeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 19 Nisan Salı günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 19 Nisan Salı günlük burç yorumları...
KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı bir gün. Bir çok işi sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.
BOĞA: BUGÜN örgütleme yeteneğinizi, doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da daha çok artıyor. Bu dönem, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz.
İKİZLER: FAZLA gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.
YENGEÇ: YENİ heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Çalışma hayatında motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz.
Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.
ASLAN: DUYGULARINIZ sizi geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki, sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.
BAŞAK: OLAYLARA hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı.
TERAZİ: SADECE kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. Yaratıcı ve hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor.
AKREP: KORKUSUZ yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Sevgileriniz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz. Sizi anlamak zor.
YAY: ÇALIŞMA hayatınız ve temponuz sürekli değişiyor. Her konuya açık olmanız sizi başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz.
Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz. Sizi gülümserken görüyorlar.
OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor.
Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor.
KOVA: HER şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız bir çok kişiye garip gelebilir fakat siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi mutlu ediyor.
BALIK: BUGÜN Ay'ın konumu, sizi kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.