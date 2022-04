Çıplak ayakla ölüme terk edildiler

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 100'e yakın Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen donmak üzereyken bulundu. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, bir kez daha Yunan güçlerinin zulmüne uğradı.

Yunanistan birlikleri tarafından ayakkabıları, montları ve değerli eşyaları alınan göçmenler, yaşadıklarını anlattı.

Göçmenlerin arasında bulunan tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi, annesinden ödünç aldığı altınları Yunan askerinin zorla gasp ettiğini söyledi. Sara'ya gazeteciler bot ve giyecek verdi. Daha sonra jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürülen göçmenler, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.

'BİZİ SIRA DAYAĞINA ÇEKTİLER'

YUNANİSTAN güçleri tarafından altınlarının zorla alındığını ifade eden Sara Hadidi, "Yunan her şeyimizi almakla kalmadı, beraberinde köpeklerini de üstümüze saldılar. Sonra bizi gözaltına alıp, kadın erkek demeden sıra dayağına çektiler. Yunan askeri her şeyimize el koydu, erzak çantalarımıza bile. Bizi yağmurda ve soğukta aç, sefil bıraktılar. Biz sadece karşıya geçmek istiyoruz ama onlar izin vermiyorlar. Üstüne bir de zulmediyorlar. 2 gündür yağmurlu ve soğuk havada dışarda mahsur kaldık. Allah'tan çocuklar babaannelerinin yanındaydı da onlar gelmedi" diye konuştu

CAN SALINDA CAN PAZARI

BALIKESİR'İN Ayvalık açıklarında bir can salı üzerinde Midilli Adası'na gitmek isterken Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 19 göçmene giyecek, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. ■ SUAT SALGIN