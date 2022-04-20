Fahri müfettişler başka şehirde ceza kesemeyecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kuralları hiçe sayan sürücülerin tespiti noktasında uygulamaya koyduğu fahri trafik müfettişleri, kural ihlali yapan sürücülere Kabahatlar Kanunu çerçevesinde ceza kesebiliyor. Bir fahri trafik müfettişi tarafından kesilen cezayla şok olan sürücü, kararı yargıya taşıdı. Fahri trafik müfettişinin başka bir şehirde yaşamasının önemli olmadığına dikkat çeken Sulh Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.

Karar kesinleşince sürücü cezayı ödemek zorunda kaldı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı, kararın bozulmasını talep edince devreye Yargıtay 7. Ceza Dairesi girdi. 2021 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, fahri müfettişin başka bir kentte ceza kesemeyeceğine hükmetti. Kararda, Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından yetki alanı dışında işlenen kabahat ile ilgili düzenlenen idari para cezası karar tutanağının yetki yönünden hukuka uygun olmadığı anlaşılmıştır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" dendi. Bozma kararı sonrası cezayı ödeyen sürücü, parasını iade aldı.