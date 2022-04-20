Günlük burç yorumları – 20 Nisan Çarşamba

KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Yeni projeler gündemde kafanızı meşgul edecek.
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 20 Nisan Çarşamba günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 20 Nisan günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil kimse sizi anlayamıyor. Yeni projeler gündemde kafanızı meşgul edecek.
BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirmelisiniz.
İKİZLER: ÇEVRESEL ilişkilerinizde istemediğiniz sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.
YENGEÇ: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.
Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir.
ASLAN: KİŞİSEL ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün.
Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de oldukça hoşuna gidiyor.
BAŞAK: BUGÜN duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlu olduğunuzu unutmayın.
TERAZİ: YAPTIĞINIZ işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor.
AKREP: BUGÜN kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı davranmamanız gerekiyor.
YAY: KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız.
Bugün ortak dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.
OĞLAK: AY'IN bulunduğu konum, ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.
Mesleki başarınızın arkasında çevresel destekleri olumlu kullanmanız yatıyor.
KOVA: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.
BALIK: MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor.
Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içindesiniz.