Cezaevi aracına hain saldırı: 1 şehit, 7 yaralı

BURSA'DA infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne EYP'li terör saldırısı gerçekleştirildi. Mudanya Yolu Sanayi Caddesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan saldırıda, 1 personel şehit olurken 7 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5'i taburcu edildi.

Şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için adliye binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile şehit Yiğit'in yakınları katıldı. Tören sonrası Cengiz Yiğit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'nın Hamur ilçesine gönderildi.