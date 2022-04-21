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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

Haftanın yeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 21 Nisan Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte 21 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

21.04.2022, 08:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022, 08:59

KOÇ: YAPMANIZ gereken işleri geciktiriyorsunuz. Çevresel koşullar sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

BOĞA: YENİ açılımlar söz konusu olacak. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddüt ediyorsunuz. Uranüs ve Merkür bu dönem yazılı anlaşmalar konusunda dikkatli olmanızı öneriyor.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

İKİZLER: BUGÜN dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda mutlak şekilde fikir yürütmeniz gerekmiyor.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

YENGEÇ: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Bugün Merkür ve Ay sizi zorluyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek için güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

ASLAN: HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz, işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmelere karşı dikkatli olun. Tepkisizliğe yol açan etkileşimlerden uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

BAŞAK: BUGÜN, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Ay duygusal yapıyor. Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

TERAZİ: CANLI ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz.. Bugün, riskler ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

AKREP: BUGÜN Mars kişisel ve karşılıklı ilişkilerinizi sorunlu hale getiriyor. Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. İşlek zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

YAY: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Merkür ve Mars düşündüğünüz eski işlerinizi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun olması istediğiniz şartları sunacak.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

OĞLAK: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmalısınız. İpler elinizde olmasa da yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

KOVA: Yeni başlayan ilişkilerde aceleci kararlar almayın. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Uranüs'ün etkisiyle kafanız karışabilir. Merkür'ün aile evinizde ilerlemesi baskıcı bir ruh hali içinde olmanıza neden olabilir.

Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

BALIK: TALEBİNİZİN çok fazla olduğu bir gün. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olmamak için, kısa vade çözümlerle yaklaşmalısınız.

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