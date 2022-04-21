Günlük burç yorumları - 21 Nisan Perşembe

KOÇ: YAPMANIZ gereken işleri geciktiriyorsunuz. Çevresel koşullar sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.
Haftanın yeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 21 Nisan Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte 21 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...
KOÇ: YAPMANIZ gereken işleri geciktiriyorsunuz. Çevresel koşullar sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.
BOĞA: YENİ açılımlar söz konusu olacak. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddüt ediyorsunuz. Uranüs ve Merkür bu dönem yazılı anlaşmalar konusunda dikkatli olmanızı öneriyor.
İKİZLER: BUGÜN dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda mutlak şekilde fikir yürütmeniz gerekmiyor.
YENGEÇ: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Bugün Merkür ve Ay sizi zorluyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek için güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak.
ASLAN: HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz, işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmelere karşı dikkatli olun. Tepkisizliğe yol açan etkileşimlerden uzak kalın.
BAŞAK: BUGÜN, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Ay duygusal yapıyor. Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.
TERAZİ: CANLI ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz.. Bugün, riskler ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.
AKREP: BUGÜN Mars kişisel ve karşılıklı ilişkilerinizi sorunlu hale getiriyor. Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. İşlek zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız.
YAY: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Merkür ve Mars düşündüğünüz eski işlerinizi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun olması istediğiniz şartları sunacak.
OĞLAK: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmalısınız. İpler elinizde olmasa da yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.
KOVA: Yeni başlayan ilişkilerde aceleci kararlar almayın. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Uranüs'ün etkisiyle kafanız karışabilir. Merkür'ün aile evinizde ilerlemesi baskıcı bir ruh hali içinde olmanıza neden olabilir.
BALIK: TALEBİNİZİN çok fazla olduğu bir gün. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olmamak için, kısa vade çözümlerle yaklaşmalısınız.