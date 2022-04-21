Kinder’e güven sarsıldı

AVRUPA'DAKİ Salmonella şüphesi nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ferrero Türkiye, piyasaya sürülen ürünlerin güvenli olduğunu söylese de açıklama markaya güveni sarsılan ailelerin korkusunu gidermeye yetmedi. Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı. Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.



SALMONELLA NEDIR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.