MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ tercih ekranı...

Mart ayında yapılan MSÜ sınavı sonrası adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Peki MSÜ tercihleri başladı mı? Tercihler nerede ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." denildi.

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2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.

Şehit/gazi çocuklarının 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılacaktır.

3. Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.