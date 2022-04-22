Şehit Mahir’in intikamı alındı

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda piyade er olarak vatani görevini yaparken sınava girip uzmanlığı kazanan ve silahlı kuvvetlere daha fazla hizmet etmeye hazırlanan Mahir Yıldırım, teskeresine 60 gün kala Cudi Dağı'nda teröristlere yönelik operasyonda 17 kişilik özel birlikte görevlendirildi. 24 Mayıs 2007 tarihinde yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında PKK tarafından döşenen mayının patlaması sonucu 11 güvenlik görevlisi yaralanırken, Mahir Yıldırım da 5 arkadaşıyla birlikte şehitlik mertebesine ulaştı.

20 ŞEHİDİMİZİN FAİLİYDİ

Şırnak'ta toplam 9 askerimizin, Zap Vadisi'nde devam eden Pençe-Şimşek harekat bölgesinde de 11 askerimizin şehit edildiği saldırıların faali olan terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusu ve PKK'nın silahlı kolu HPG'nin Askeri Konsey üyesi Zeynel Erocağı, 2 milyonluk TL ödüllü turuncu listede aranan teröristler arasında yer alıyordu. Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda MİT-TSK işbirliğiyle kod adı 'Cumali Çorum' olan terörist Erocağı'nın yeri tespit edildi.

Werheli bölgesindeki bir yer altı tünelinden kaçmaya çalışan Erocağı'nın yanındaki korumaları Kamuran, Dilvin, Amara Cudi ve Mahir kod adlı teröristlerle birlikte SİHA ve 2 Atak taarruz helikopterinin gerçekleştirdiği nokta hava harekatıyla öldürüldüğü bildirildi. Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen teröristin, 23 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

'ACISINI HAFİFLETTİ'

Aydınlı Mahir Yıldırım'ın şehit olduğu saldırının faili olan teröristin öldürülmesi, şehidin annesi Fatma Sevim Keser'i mutluluk gözyaşlarına boğdu. Oğlunun intikamının alınmasıyla biraz olsun oğlunun acısını hafiflettiğini dile getiren şehit annesi Keser, "Biricik oğlumun katili olan teröristin öldürüldüğü haberini, şehit oğlumun arkadaşları haber verdi. Haberi aldığımda pazarda mutluluktan çığlık atmak istedim. Kuzucuğumun intikamı çok şükür alındı. Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Canım evladım vatanı için genç yaşta şehit oldu. Mehmetçiğimiz oğlumun kanını çok şükür yerde bırakmadı. Hepsini gözlerinden öpüyorum, binlerce kez Mehmetçiğimize dua ediyorum" diye konuştu.

PKK'LI TERÖRİSTLERİ TAŞIYAN ARACA SİHA'DAN TAM İSABET

SINIR ötesinde PKK'ya yönelik Pençe- Kilit Harekatı hız kesmeden devam ederken, terör örgütüne ağır darbeler vuruluyor. Terör örgütü YPG/PKK'lı 3 terörist SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi.

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