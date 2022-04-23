Instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma linki...

Sosyal medyaya bir süre ara vermek isteyenler Instagram dondurma işlemlerini araştırıyor. Instagram hesabı telefondan dondurulur mu? Instagram hesabı dondurma işlemleri nasıl yapılır? Instagram dondurma ne kadar süreli yapılabiliyor? Instagram kalıcı kapatma nasıl yapılır?' soruları merak ediliyor. İşte Instagram dondurmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları...

INSTAGRAM HESABI DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram'ı dondurma işlemini uygulama üzerinden yapamayacağınız için telefonunuzdaki tarayıcıdan veya bilgisayarınızdan Instagram resmi giriş sayfasını açın.

Ardından Instagram kullanıcı adınızı ve Instagram şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapın.

Açılan Instagram ana sayfasının sağ üst kısmındaki simgeye dokunarak 'Profili Düzenle'ye tıklayın.

Ardından karşınıza hesabı neden kapattığınıza dair 'Hesabını Neden Kapatıyorsun' sorusu çıkar.

Sorunun yanındaki veya altındaki seçeneklerden size uygun olanı seçerek Instagram şifrenizi tekrar girin.

Hesabı neden kapattığınıza dair seçeneği seçtiğinizde Hesabı Geçici Olarak kapat seçeneği çıkar, seçeneğe tıklayarak hesabınızı kapatabilirsiniz.

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INSTAGRAM HESABI KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR?

Kalıcı İnstagram silme işlemi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde;

Yukarıda yer alan kalıcı hesap silme linkine tıklayın.

Açılan işlem sayfasında hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

"Hesabını neden silmek istiyorsun?" sorusuna yanıt verdikten sonra ilerlediğinizde şifre alanı gelecek.

Bu aşamada şifrenizi girdikten sonra "Sil" butonuna tıkladığınızda talebiniz işleme alınacak.

Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. İnstagram kalıcı olarak silme işleminde kullanıcıya 28 gün cayma süresi tanımaktadır.

Şayet bu süre içinde hesabınıza giriş yaparsanız hesabınız yeniden aktif olacak, hesabı kapatma talebiniz otomatik olarak kaldırılacaktır.

Ancak 28 gün boyunca hesaba giriş yapmazsanız profiliniz ve hesap bilgileriniz yok olacaktır.