  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı 24 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, ülke genelinde 147 milyon 426 bin 248 doza yükseldi. İşte vaka sayılarında son durum...

AA

24.04.2022, 19:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022, 19:48

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 947 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 426 bin 248 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA