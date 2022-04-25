Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB bursluluk sınavı tarihleri belli mi?

Bursluluk sınavı tarihleri belli oldu mu? Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? MEB 2022 Bursluluk sınavı tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2022 bursluluk sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. İşte bursluluk sınavına dair merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2022?

2022 Bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı başvuruları, 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.



Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.



Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.



Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.