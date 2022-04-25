FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı

Denizli'de aralarında avukat mahrem yapılanmasında da yer alan 5 FETÖ'cüden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

FETÖ'NÜN PARA TRANSFERCİLERİ!

Denizli'de çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında illegal yollarla para transferi gerçekleştiren 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

İzmir merkezli 31 kentte dev FETÖ operasyonu



Denizli'de "Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama" faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik güvenlik güçleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında ve ayrıca ülkemiz sınırları içerisinde illegal yollarla para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye ve "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye daha yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.