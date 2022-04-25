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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

İzmir'de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. İşte 25 Nisan Pazartesi hava durumu...

25.04.2022, 08:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022, 09:04

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 25 Nisan Pazartesi hava durumu...

İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? 25 Nisan Pazartesi hava durumu....

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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