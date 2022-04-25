Polis memuru kafasına atılan taşla şehit oldu

İstanbul Fatih'te polis memuru Zafer Mat (48), kafasına atılan taş yüzünden şehit oldu. Olay, Ayvansaray Mahallesi'nde önceki gece 02.30 sıralarında meydana geldi. 16 ayrı suçtan aranan Burhan B.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, adrese baskın düzenledi. Baskında görevli polis Zafer Mat, yan binanın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarına çıktığı sırada zanlı, yerde bulduğu taşı fırlattı. Kafasından darbe alan Zafer Mat, duvarın üzerinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mat, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan Burhan B. adliyeye sevk edildi.