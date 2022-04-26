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Haberler Yaşam Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Son dakika haberi...Yarın yapılması beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağını açıkladı. Peki okullarda, toplu taşımada, kapalı alanlarda maske yasağı kalkacak mı? İşte detaylar...

26.04.2022, 08:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022, 08:53

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım." dedi. Özellikle öğrenciler okullarda maske yasağının kalkıp kalkmayacağını merakla bekliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Çarşamba günü yerine Salı günü toplanacağını bildiren Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi.


BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını söylemişti.

"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."

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