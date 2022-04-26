Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım." dedi. Özellikle öğrenciler okullarda maske yasağının kalkıp kalkmayacağını merakla bekliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Çarşamba günü yerine Salı günü toplanacağını bildiren Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi.

"Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım."

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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022



BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını söylemişti.

"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."