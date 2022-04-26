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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! 26 Nisan Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Edirne çevreleri, Kırklareli'nin batısı, Sivas, Bayburt, Kayseri'nin doğusu, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. İşte 26 Nisan Salı hava durumu...