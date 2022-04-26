İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere uyarı! 26 Nisan Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. 26 Nisan Salı hava durumu...
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Edirne çevreleri, Kırklareli'nin batısı, Sivas, Bayburt, Kayseri'nin doğusu, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. İşte 26 Nisan Salı hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. 26 Nisan Salı hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, batısı kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece yer yer puslu ve sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu