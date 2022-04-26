Mahalleye uçak düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesinde faaliyet gösteren YBS Havacılık'a ait eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınında düştü. Uçağı kullanan Furkan Otkun ve eğitim alan Murat Avşar hayatını kaybetti. Sivil eğitim uçağı olarak kayıtlara geçen iki kişilik uçağın, havalandıktan kısa bir süre sonra, Yunuseli Havalimanı'nın batı tarafında 500 metre yükseklikte motor emergency uçuş eğitimi yapacağını anons etti. Ancak anormal bir durum oluşunca kalkıştan kısa bir süre sonra diğer piste iniş yapacağını söyledi.

Kalkıştan 3-4 dakikalık bir süre sonra uçak Bağlarbaşı Mahallesinde iki evin üzerine düştü. Evlerde ve sokakta hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. YBS firması Bursa'da sivil havacılık eğitimi veriyor. Ağırlığı 750 kilograma kadar olan küçük uçaklar için özel uçuş eğitimi alınabiliyor. Ultralight Pilot Lisansı (UPL lisansı) denilen belgeyi sağlayan bu tarz eğitim kurumlarında, küçük uçaklarla şehir içerisindeki havalimanlarında eğitim uçuşları yapılabiliyor. Düşen UPT kuyruk işaretli İtalyan üretimi uçak da, 600 kilogramlık grupta yer alıyordu. ■ EMRE SAÇLI