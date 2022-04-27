Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi olmak isteyenler personel alımına ilişkin paylaşımları yakından takip ediyor. Daha önce yapılan açıklamada 81 İl valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki bekçi alım tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, '7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.' denildi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2022 bekçi alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,



Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,



31 yaşından gün almamış olmak,



Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.