Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde ne olacak?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor!
Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen ve sosyal medyada #HayalKırıklığı etiketiyle en çok konuşanlar arasına giren Bir Zamanlar Çukurova'nın 134.bölümünde ne olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölümüne dair detaylar...
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor!
'Bir Zamanlar Çukurova' 28 Nisan Perşembe akşamı 20.00'de 134'üncü bölümüyle atv ekranında olacak.
İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi usta sanatçıların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölümünde neler yaşanacak?
134. BÖLÜMDE NE OLACAK?
Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır.
Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler.
Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir.
Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.
Bir Zamanlar Çukurova her perşembe saat 20.20'de Atv ekranlarında sizlerle...