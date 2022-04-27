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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde ne olacak?

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 134. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen ve sosyal medyada #HayalKırıklığı etiketiyle en çok konuşanlar arasına giren Bir Zamanlar Çukurova'nın 134.bölümünde ne olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölümüne dair detaylar...