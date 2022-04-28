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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

28 Nisan Perşembe günü; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 28 Nisan Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 28 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

28.04.2022, 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022, 08:59

KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

BOĞA: BALIK'TA ilerleyen Mars , kendiniz kadar sıra dışı ve farklı kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

İKİZLER: ARKADAŞ çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

YENGEÇ: BUGÜN, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli,elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluk kurmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

BAŞAK: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

AKREP: BUGÜN yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

YAY: DUYGUSAL davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

OĞLAK: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

KOVA: BUGÜN çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

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