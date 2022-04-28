Günlük burç yorumları - 28 Nisan Perşembe

KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacaksınız.
28 Nisan Perşembe günü; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 28 Nisan Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 28 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...
KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacaksınız.
BOĞA: BALIK'TA ilerleyen Mars , kendiniz kadar sıra dışı ve farklı kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER: ARKADAŞ çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor.
YENGEÇ: BUGÜN, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli,elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluk kurmak istiyorsunuz.
BAŞAK: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.
TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edeceksiniz.
AKREP: BUGÜN yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.
YAY: DUYGUSAL davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.
OĞLAK: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.
KOVA: BUGÜN çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor biliyorsunuz.
BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.