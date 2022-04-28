Pençe-Kilit şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde, teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan, Doğukan Korkmaz ve Fırat Canlı'nın cenazeleri dün memleketlerinde toprağa verildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Şehit Kalkan'ın (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için askerlerin omzunda Hatay'ın Yayladağı ilçesinde defnedilirken, şehit Doğukan Korkmaz ise Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın (24) naaşı da memelketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Fırat Canlı'nın Türk bayağına sarılı tabutu, askerler tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra gözyaşları arasında uğurlandı. Cenazede güçlükle ayakta duran şehidin annesi Zahide Canlı, "Cumhurbaşkanım oğlumun kanını yerde koyma" dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.