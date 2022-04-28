Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske kararıyla ilgili, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Geçtiğimiz bir kaç gün 2.600'lerde olan vaka sayısından bu belli" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı da okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Peki toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde durum ne diye baktığımızda genelde tramvay ve metrolarda insanların çoğu maskeli.

Hastanelerde hemen herkes maskeli.

Öyle olmasında yarar var. Son günlerde en sık sorulan sorulardan biri de aşı konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili bir açıklama yapmasa da aşı günü gelenlerin mutlaka hekimine danışarak aşıların devam edilmesinde yarar olduğunu hekimlerimiz ve bilim kurulu öneriyor.

POLEN MEVSİMİ BAŞLADI

İlkbaharda ağaç ve çayır otlarının çiçek açmasıyla polenler etrafa saçılmaya başlar. Polenler doğanın, bitkilerin uzak bölgelerde de çoğalmasını sağlayan bir mucizesidir, ancak alerjisi olan kişilerde hayatı çekilmez kılabilmektedir.

Polen mevsimi ilkbahar olarak bilinmesine rağmen ağaçların çiçek açma mevsiminin erken olduğu bölgelerde şubat ayında başlayıp, sonbahar sonuna kadar devam etmektedir.

Ağaç polenleri Şubat-Nisan, çayır polenleri Mayıs-Temmuz, yabani ot polenleri ise en çok Ağustos-Ekim aylarında görülür. Ekim-Kasım aylarında ayrıca havaların serinlemesiyle beraber polenlere ek olarak rutubet ve küf mantarlarının üremesi ile çürümüş bitki artıkları üzerinde büyüyen mantar sporları, duyarlılığı olan kişilerde solunum yolu ile alındığında alerjik reaksiyonlara yol açar. Bu mevsimde polene alerjisi olan kişilerin hekimine danışmadan kulaktan dolma krem ve ilaç kullanmamaları önemli.

YARIMADA'NIN MADENİ

Bu yıl kış mevsiminin uzun ve soğuk olmasının nedeni ile Yarımada'nın altın madeni enginar da nasibini aldı.

Yaklaşan Enginar Festivali'nin bayram tatiline denk gelmesi nedeni ile özellikle İstanbul ve yurtdışı tatilcilerin gözdesi Yarımada'nın otelleri şimdiden doldu.

Son iki yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Enginar Festivali bu yıl 6, 7, 8 Mayıs'ta yapılacak. Festivalle ilgili bölge üreticilerinden bazıları ile fikir alışverişinde bulundum. Üreticilerinin en büyük sorunu gübre fiyatları. Geçtiğimiz yıl 60 - 70 TL olan gübre bu yıl 600 ile 700 TL arasında. Özellikle elektrik giderlerini çok yüksek oluşundan dert yanan üreticiler, bu yıl enginarın 4- 5 TL gibi olması gerekirken 8 ile 14 TL arasında tane fiyatı olduğunu belirtiyor.

'Vatandaş pazarda ve tezgahtaki enginarı seyretmekle yetiniyor' diyen üretici, bu yıl özellikle başta İstanbul olmak üzere İzmir'den Türkiye'nin bir çok bölgesine enginar satmaya başlamış.