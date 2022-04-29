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Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün oldu mu?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili kaç gün olacak? soruları Bayrama kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı.Bayramın Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü? İşte merak edilenler...

29.04.2022, 12:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 12:38

Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün oldu mu?

Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. Öğrenciler ve çalışanlar 'Bayram tatili kaç gün oldu? Tatil 9 gün mü?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki bayram tatili 9 gün oldu mu? Resmi açıklama geldi mi? İşte merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte tatil resmiyette 3,5 gün olacak:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

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