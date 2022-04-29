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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Atv'nin merakla beklenen ve ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü yine çok izlenerek Tüm Kişiler'de %5,82 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölümü hem zirvede hem de sosyal medyada #YeniBirHayat etiketiyle en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

29.04.2022, 11:15 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 11:15

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yine zirvedeki yerini alarak, ilgiyle izlendi.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,82 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak birinci oldu.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

ZÜLEYHA VE HAKAN'IN NİKAH GÜNÜNDE ŞAŞIRTAN TELEFON!

Hakan son anda Züleyha'nın hayatını kurtardı ve derhal ona bu ölümcül tuzağı kuranların peşine düştü.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Yakalanan iki şüpheli birden Vahap'ın ismini verince Çolak Ağa temize çıkmış gibi görünse de Hakan ve Züleyha bu hamlenin arkasında Çolak'ın olduğundan emindi.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Hakan, hesap sormak için Çolak'ın karşısına dikildiğinde Çolak durumun kötüye gittiğini anlayarak kaçtı. Önce savcı tarafından uyarılan ardından Abdülkadir tarafından tehdit edilen Çolak, Şermin'in de ortaya çıkarak hakkındaki gerçekleri anlatması ile iyice köşeye sıkıştı.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Evlilik hazırlıklarını tamamlayan Züleyha ve Hakan'ın nikahı için konak gelin gibi süslendi. Çukurova'nın tüm önde gelenlerini davetli olarak nikahta yerlerini almışken, Lütfiye'nin gecikmesi Züleyha'yı endişelendirdi.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Finalde acı acı çalan telefona cevap veren Züleyha, şok edici bir haber aldı.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 5 Nisan Perşembe 20.20'de Atv'de!

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