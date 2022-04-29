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Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede!

Atv'nin merakla beklenen ve ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü yine çok izlenerek Tüm Kişiler'de %5,82 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölümü hem zirvede hem de sosyal medyada #YeniBirHayat etiketiyle en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.