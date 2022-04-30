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Haberler Yaşam Bayramda hava yağışlı olacak

Bayramda hava yağışlı olacak

30.4.2022

Bayramda hava yağışlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıkları hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalırken, Arife gününden itibaren yağışlar görülecek.

1 Mayıs Pazar: Kıyı Ege ve Marmara'nın küçük bir bölümü hariç, tüm yurt yağışlı. ■ 2 Mayıs Pazartesi: Kıyı Ege ve Marmara ile yurdun Doğu kesimleri yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu. ■ 3 Mayıs Salı: Doğu Karadeniz ve kıyı Ege hariç tüm yurtta hava yağışlı. ■ 4 Mayıs Çarşamba: Ege ve Marmara az bulutlu, İç Anadolu ve Doğu bölgesi yağışlı.

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