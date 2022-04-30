Bayramda hava yağışlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıkları hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalırken, Arife gününden itibaren yağışlar görülecek.

■ 1 Mayıs Pazar: Kıyı Ege ve Marmara'nın küçük bir bölümü hariç, tüm yurt yağışlı. ■ 2 Mayıs Pazartesi: Kıyı Ege ve Marmara ile yurdun Doğu kesimleri yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu. ■ 3 Mayıs Salı: Doğu Karadeniz ve kıyı Ege hariç tüm yurtta hava yağışlı. ■ 4 Mayıs Çarşamba: Ege ve Marmara az bulutlu, İç Anadolu ve Doğu bölgesi yağışlı.