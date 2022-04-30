Günlük burç yorumları - 30 Nisan Cumartesi

Koç: İŞ disiplininiz mükemmel. Çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken sakin olmalısınız.
Hafta sonunun ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 30 Nisan Cumartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 30 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...
Koç: İŞ disiplininiz mükemmel. Çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken sakin olmalısınız.
Boğa: İLETİŞİM konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını fark ediyorsunuz.
İkizler: ORTAKLIKLAR konusunda beklemenizde yarar var. Bugün, bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini göreceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları düşünmelisiniz.
Yengeç: HEDEFLERİNİZDE ilerlemek istiyorsanız, güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve duygusal düşünmekten bir an önce vazgeçmelisiniz.
Aslan: BUGÜN olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.
Başak: DÜŞÜNCELERİNİZİN sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Bu nedenle, karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.
Terazi: YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız. Keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
Akrep: DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Yay: MADDESEL konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.
Oğlak: MANTIĞINIZ ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.
Kova: AMAÇLARINIZA uygun hareket ediyorsunuz. Arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.
Balık: ÇEVRENİZDEKİ mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir gün. Değerlerinizin farkındasınız ve bugün, gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz.