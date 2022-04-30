Yavru köpeklerin süt annesi bir kedi!

ÇANAKKALE'DE trafik kazasında ölen köpeğin sezaryen ile alınan 3 yavrusuna, ölü doğum yapan kedi süt anne oldu. Trafik kazasında yaralanan, hayvanseverler tarafından götürüldüğü özel klinikte sezaryen ile 3 yavrusu alınan köpek, kurtarılamadı. Yavrular belediyenin rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Ardından da duyuru yapılarak yavru köpekler için acil süt anne arandığı belirtildi. Duyuru üzerine ölü doğum yapan bir sokak kedisi, hayvanseverler tarafından merkeze ulaştırıldı. Kedi, yavru köpekleri emzirmeye başlarken, ortaya çıkan görüntüler, yürekleri ısıttı. ■ SUAT SALGIN

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