‘Akıllı lensler görüş kalitesini artırır’

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerin, uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığını söyledi. Dr. Asena multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını dile getirdi.

Trifokal merceklerin üç odaklı olduğunu söyleyen Asena, "Ameliyattan sonra bu kişiler gözlüksüz olarak kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon seyredebilirler. Göz numarası ameliyattan bir süre sonra stabilleşir. Ameliyat ortalama 8-10 dakika sürer, lokal anesteziyle yapılır ve dikişsizdir. Ameliyattan sonra evinize gidebilirsiniz. İki göz arasındaki zamanı kısa tutmak gerekir, bazı durumlarda iki göz aynı gün yapılabilir. İyileşme hızlıdır hemen normal hayatınıza dönebilirsiniz" dedi.